Стали известны дата и место похорон Антона Носика

Прощание с Антоном Носиком пройдет во вторник, 11 июля, в московском Центральном доме литераторов в 11:00, а похороны начнутся в 14:00 на Востряковском кладбище, сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.
Антон Носик умер в ночь на 9 июля в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.
Установлено, что журанлист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Кроме того, эксперты предположили, что Носик мог умереть из-за отравления некачественным алкоголем. Однако подтвердить это можно будет только с помощью анализов минимум через две-три недели, предает Life.ru.