Стали известны дата и место похорон Антона Носика

Прощание с Антоном Носиком пройдет во вторник, 11 июля, в московском Центральном доме литераторов в 11:00, а похороны начнутся в 14:00 на Востряковском кладбище, сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Антон Носик умер в ночь на 9 июля в возрасте 51 года на подмосковной даче друзей.

Установлено, что журанлист скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Кроме того, эксперты предположили, что Носик мог умереть из-за отравления некачественным алкоголем. Однако подтвердить это можно будет только с помощью анализов минимум через две-три недели, предает Life.ru.

Антон Носик родился в Москве в 1966 году, окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал заниматься журналистикой.

Носик был одним из тех, кто стоял у истоков российского сегмента интернета, он создал первый в Рунете блог «Вечерний Интернет». Совместно с Фондом эффективной политики Носик запустил «Газету.ру», «Ленту.ру», «Вести.ру» и Newsru.com. Носик был одним из наиболее популярных в России общественно-политических блогеров.