Картина дня: Исаакий и грифоны с Банковского моста

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал Исаакиевский собор. Сегодня, 27 июня, заместители директора ГМЗ «Исаакиевский собор» встретились с оппозиционными депутатами Законодательного собрания. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали канал «Невские новости» (11:05), «Аиф - Петербург» (11:40) и «Санкт-Петербург.ру» (11:42).

На встрече сообщили, что ни власти Петербурга, ни Российская православная церковь (РПЦ) пока не предпринимают действий по передаче Исакия в ведение религиозной организации.

Причем изначально депутаты Вишневский, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко и Максим Резник договаривались на встречу с директором музея Юрием Мудровым, однако вместо него побеседовали с его заместителями Борисом Подольским и Натальей Кореневой.

Как рассказал Вишневский, Подольский и Коренева выступили против передачи здания музея в пользование РПЦ. «Мы выяснили, что наши позиции одинаковы, они за то, чтобы сохранить музей. Также они сказали, что никаких попыток со стороны Смольного и РПЦ для передачи Исаакия сейчас не предпринимается. Мы обсуждали еще и хор Смольного собора, который так и не обрел площадку, и развитие территории на Большой Морской», - уточнил Вишневский.

Новый директор музея Юрий Мудров не захотел встречаться с оппозиционными депутатами ЗакСа. В документе, который был отправлен парламентариям, утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. «К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней», – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новость о судьбе грифонов с Банковского моста, которых еще в январе 2017 года отправили на реставрацию. Крылатые львы изменят цвет. В ходе реконструкции скульптур было решено вернуть им исторический вид. Они будут темно-зелеными, какими были до реставрации 1950-х годов.

На крылатых зверях моста появится больше золоченых фрагментов, сейчас утрачено около 20% позолоты. В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей.После обследования также принято решение о воссоздании фонарей (плафоны с крышками). Существующие фонари изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу фон Треттера.

Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы проводят специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованным КГИОП проектом и разрешением. Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что к работам приступали с пониманием того, что в процессе демонтажа и натурного обследования реставраторов могут ожидать любые сюрпризы.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы проводим эти работы максимально открыто. Крылатым львам пора было отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение», - заявил Сергей Макаров.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».