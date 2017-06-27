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Картина дня: Исаакий и грифоны с Банковского моста

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© Фото: dcis.dpsk12.org

Темы дня

Почему новый директор музея «Исаакиевский собор» не захотел встречаться с оппозиционными депутатами ЗакСа, как будут выглядеть крылатые львы после масштабной реставрации.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал Исаакиевский собор. Сегодня, 27 июня, заместители директора ГМЗ «Исаакиевский собор» встретились с оппозиционными депутатами Законодательного собрания. Среди петербургских СМИ первыми об этом рассказали канал «Невские новости» (11:05), «Аиф - Петербург» (11:40) и «Санкт-Петербург.ру» (11:42).

На встрече сообщили, что ни власти Петербурга, ни Российская православная церковь (РПЦ) пока не предпринимают действий по передаче Исакия в ведение религиозной организации.

Причем изначально депутаты Вишневский, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко и Максим Резник договаривались на встречу с директором музея Юрием Мудровым, однако вместо него побеседовали с его заместителями Борисом Подольским и Натальей Кореневой.

Как рассказал Вишневский, Подольский и Коренева выступили против передачи здания музея в пользование РПЦ. «Мы выяснили, что наши позиции одинаковы, они за то, чтобы сохранить музей. Также они сказали, что никаких попыток со стороны Смольного и РПЦ для передачи Исаакия сейчас не предпринимается. Мы обсуждали еще и хор Смольного собора, который так и не обрел площадку, и развитие территории на Большой Морской», - уточнил Вишневский.

Новый директор музея Юрий Мудров не захотел встречаться с оппозиционными депутатами ЗакСа. В документе, который был отправлен парламентариям, утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. «К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней», – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стала новость о судьбе грифонов с Банковского моста, которых еще в январе 2017 года отправили на реставрацию. Крылатые львы изменят цвет. В ходе реконструкции скульптур было решено вернуть им исторический вид. Они будут темно-зелеными, какими были до реставрации 1950-х годов.

На крылатых зверях моста появится больше золоченых фрагментов, сейчас утрачено около 20% позолоты. В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей.После обследования также принято решение о воссоздании фонарей (плафоны с крышками). Существующие фонари изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу фон Треттера.

Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы проводят специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованным КГИОП проектом и разрешением. Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что к работам приступали с пониманием того, что в процессе демонтажа и натурного обследования реставраторов могут ожидать любые сюрпризы.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы проводим эти работы максимально открыто. Крылатым львам пора было отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение», - заявил Сергей Макаров.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Пятый канал», «Деловой Петербург» и «Фонтанка.ру».

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