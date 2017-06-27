Руководство Исаакия: РПЦ пока не пытается получить собор

Заместители ГМЗ «Исаакиевский собор» сообщили на встрече с оппозиционными депутатами ЗакСа о том, что ни власти Петербурга, ни Российская православная церковь (РПЦ) пока не предпринимают действий по передаче Исакия в ведение религиозной организации. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на депутата Заксобрания Бориса Вишневского

Депутаты Вишневский, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко и Максим Резник изначально договаривались на встречу с директором музея Юрием Мудровым, но вместо него побеседовали с его заместителями Борисом Подольским и Натальей Кореневой.

Как рассказал Вишневский, Подольский и Коренева выступили против передачи здания музея в пользование РПЦ.

"Мы выяснили, что наши позиции одинаковы, они за то, чтобы сохранить музей. Также они сказали, что никаких попыток со стороны Смольного и РПЦ для передачи Исаакия сейчас не предпринимается. Мы обсуждали еще и хор Смольного собора, который так и не обрел площадку, и развитие территории на Большой Морской", – уточнил Вишневский.

Как стало известно ранее, новый директор ГМЗ "Исаакиевский собор" Юрий Мудров не захотел встречаться с оппозиционными депутатами ЗакСа. В документе, который был отправлен парламентариям, утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. "К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней", – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.

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Юрий Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.