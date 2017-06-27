Грифоны с Банковского моста изменят цвет. В ходе реконструкции скульптур было решено вернуть им исторический вид. Они будут темно-зелеными, какими были до реставрации 1950-х годов.

На крылатых зверях моста появится больше золоченых фрагментов, сейчас утрачено около 20% позолоты. В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей.

После обследования также принято решение о воссоздании фонарей (плафоны с крышками). Существующие фонари изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу фон Треттера.

Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы проводят специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованным КГИОП проектом и разрешением. Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что к работам приступали с пониманием того, что в процессе демонтажа и натурного обследования реставраторов могут ожидать любые сюрпризы.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы проводим эти работы максимально открыто. Крылатым львам пора было отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение», - заявил Сергей Макаров.

В январе 2017 года грифоны впервые за 200 лет покинули Банковский мост. На капитальную реставрацию львов было выделено около 20 млн рублей. Они будут потрачены на устранение множественных повреждений, которые нанесли скульптурам вандалы. Кроме того, специалисты укрепят крылья фигур, а также обработают антивандальным покрытием.