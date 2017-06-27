  • 27 Июнь 2017
USD 28.06.2017 58.8843 -0.1171
USD ММВБ 21:17 58.92400  
EUR 28.06.2017 65.9563 -0.1253
EUR ММВБ 21:17 66.1700  
Нефть($) 27.06.2017 46.65 +1.50
Нефть(p) 27.06.2017 2746.95 +83.04

Грифоны с Банковского моста изменят цвет

Автор:


© Фото: Instagram / @griffons_spb

Темы дня

В ходе реконструкции скульптур было решено вернуть им исторический вид.

Грифоны с Банковского моста изменят цвет. В ходе реконструкции скульптур было решено вернуть им исторический вид. Они будут темно-зелеными, какими были до реставрации 1950-х годов.

На крылатых зверях моста появится больше золоченых фрагментов, сейчас утрачено около 20% позолоты. В частности, заново позолотят гребешки и детали фонарей.

После обследования также принято решение о воссоздании фонарей (плафоны с крышками). Существующие фонари изготовлены в 1952 году, и они не соответствуют историческим, выполненным по эскизу фон Треттера.

Железные кованые дуги, их медные оболочки и выколотные коронки в виде листа аканта сохранились подлинные, и они будут отреставрированы. Проектом реставрации предусмотрена скрытая электропроводка.

Работы проводят специалисты ООО «РМ «НАСЛЕДИЕ» в соответствии с согласованным КГИОП проектом и разрешением. Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что к работам приступали с пониманием того, что в процессе демонтажа и натурного обследования реставраторов могут ожидать любые сюрпризы.

«Глаза боятся, а руки делают. Мы проводим эти работы максимально открыто. Крылатым львам пора было отправиться не просто на профилактику здоровья, а на полноценное лечение», - заявил Сергей Макаров.

В январе 2017 года грифоны впервые за 200 лет покинули Банковский мост. На капитальную реставрацию львов было выделено около 20 млн рублей. Они будут потрачены на устранение множественных повреждений, которые нанесли скульптурам вандалы. Кроме того, специалисты укрепят крылья фигур, а также обработают антивандальным покрытием.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm