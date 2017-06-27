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Новый директор Исаакия отказался встречаться с оппозиционными депутатами

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Депутат Максим Резник на акции против передачи Исаакия РПЦ
© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Юрий Мудров предпочел парламентариям встречу с иногородней делегацией.

Новый директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Юрий Мудров не захотел встречаться с оппозиционными депутатами ЗакСа. Пообщаться с ним по вторник, 27  июня, хотели парламентарии фракций «Яблока», «Справедливой России» и «Партии Роста».

В документе, который был отправлен депутатам, утверждается, что Мудров будет занят на другой встрече, с иногородней делегацией, вместо него в ЗакС придут его заместители. «К тому же полагаю не совсем правильным сегодня излагать свои суждения в связи с тем, что я пребываю в должности лишь 12 дней», – заключил Мудров, добавив, что встреча может состояться позднее.

По мнению депутат от «Партии Роста» Максима Резника,  Мудров поступил так, как приличные люди не поступают. «Вот и познакомились», - резюмировал парламентарий на своей странице в Facebook.

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Юрий Мудров был назначен директором ГМЗ "Исаакиевский собор" 15 июня приказом комитета по культуре Северной столицы. Ранее он занимал руководящие должности в ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры Петербурга.

Должность директора Исаакия освободилась 1 июня, когда Николай Буров написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до ухода Бурова, на совещании в дирекции музея исполняющим обязанности была назначена Ирада Вовненко, ранее занимавшая должность заместителя директора по связям с общественностью.

На второй день после назначения Вовненко в СМИ появились слухи об ее уходе. Сообщалось, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко. Возможной причиной смены Вовненко тогда называли любовные романы писательницы. В итоге пресс-служба музея "Исаакиевский собор" опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. Позже стало известно, что должность директора музея занял все же мужчина - искусствовед Юрий Мудров.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил, что Исаакий будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. К 15 июня заявление о передаче собора от РПЦ так и не поступило. При этом Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

Епе ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", президент России Владимир Путин на "прямой линии" пообещал решить вопрос с Исаакиевксим собором. Причем про Исаакий его спросили сотрудники Балтийского судостроительного завода, что стало неожиданностью для главы государства.

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