Картина дня: Исаакиевский собор и «Зенит-арена»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала непонятная история про неожиданный уход с поста и.о. директора музея «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко, которая лишь 1 июня приступила к своим обязанностям. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (09:10), канал «Piter tv» (09:30) и «Деловой Петербург» (09:40).

Шумиху вокруг Вовненко сегодня утром подняла «Фонтанка.ру», опубликовал новость, что в Смольном ее решили поменять на кандидатуру мужского пола по указу губернатор Георгия Полтавченко. Источник издания в правительстве Петербурга сообщил, что «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

Спустя три часа РИА «Новости» написали, что Ирада Вовненко сама уходит из музея. «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», - заявила Вовненко, отказавшись от дальнейших комментариев. В социальных сетях начали рождать различные мнения по поводу ухода Вовненко. По мнению пользователей, одной из причин ухода писательницы могли стать ее любовные романы.

Еще спустя три часа, к 15:00, пресс-служба музея «Исаакиевский собор» опровергла информацию СМИ о том, что Вовненко покидает свой пост. «Информация об уходе Ирады Вовненко не соответствует действительности. Она никуда не уходит», - цитирует ТАСС слова руководителя пресс-службы музея Марии Морозовой. К вечеру 2 июня другой информации по этой теме не появлялось.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало очередное обещание по поводу достройки «Зенит-арены». Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что работы на стадионе завершатся к 12 июня. К Кубку конфедераций поле стадиона будет готово, пообещал он. Петербуржцы слышат подобные слова уже более десяти лет.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «АиФ Петербург», «Невские новости» и «Пятый канал».