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Ирада Вовненко покидает пост и.о. директора Исаакия

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© Фото: vk.com/iradavovnenko

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Она продержалась на этом месте два дня.

Исполняющая обязанности директора ГМЗ «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко заявила о своем уходе. Таким образом, она продержалась на этом месте всего два дня.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», - заявила Вовненко РИА Новости, отказавшись от дальнейших комментариев.

Вовненко была представлена на совещании в музее в среду, 31 мая. С 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», а после перешла на работу с общественными связями музея.

Прежде в пятницу, 2 июня, в СМИ появилась информация о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко накануне, 1 июня, дал указание срочно найти замену детской писательнице Вовненко. Источник «Фонтанки» сообщает, что «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

После пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем Twitter написал о том, что эта информация не является действительной. «Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает Комитет по культуре. В Администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется», - заявил Кибитов.

Ранее бывший директор музея Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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