Смольный: Кандидата на пост директора Исаакиевского собора пока не нашли

Кандидатура на пост директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» пока не определена, заявил глава комитета по культуре города Константин Сухенко.

По его словам, принимать решение о новом директоре музея будет принимать напрямую «руководство города».

«Решение пока не принято. Вопрос обсуждается»,— цитирует господина Сухенко «Интерфакс».

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Он также добавил, что предыдущий глава музея Николай Буров принял решение об уходе целиком и полностью по собственной воле.

«Его точно никто не неволил, никакого давления не оказывалось. Он физически действительно не в лучшей форме сейчас. Излишне говорить, что подобного рода перемены любой человек воспринимает непросто», — заявил Сухенко.

Как сообщил глава комитета, Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

С начала 2017 года директор музея борется за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации.