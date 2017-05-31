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Директором Исаакия стала детская писательница Ирада Вовненко

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© Фото: Коммерсантъ

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Слухи о ее грядущем назначении появились две недели назад.

Детская писательница Ирада Вовненко стала новым директором ГМП "Исаакиевский собор", передает "Фонтанка" со ссылкой на участников совещания в дирекции музея.

Ранее сотрудники музея сообщали изданию, что именно Вовненко поставят на должность руководителя Исаакия. 

Ирада Вовненко с 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», а после перешла на работу с общественными связями музея. Она член Союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским под названием "Любовь и другие диссонансы". С 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Ранее бывший директор музея Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

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С начала 2017 года директор музея борется за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации. 

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет.

Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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