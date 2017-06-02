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Причиной ухода Вовненко с поста и.о. директора Исаакия могли стать ее любовные романы

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© Фото: vk.com/iradavovnenko

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«Санкт-Петербург.ру» приводит несколько пикантных цитат из ее произведений.

В социальных сетях активно обсуждают скоротечный уход с поста и.о. директора ГМЗ «Исаакиевский собор» писательницы Ирады Вовненко. По мнению пользователей соцсетей, одной из причиной ее ухода могли стать любовные романы Вовненко.

Описание ее романа «Влечение», который был опубликован в 2011 году, звучит так: «Все наши опьяняющие напитки, возбуждающий алкоголь есть лишь слабое отражение того единственного, еще не открытого токсина, который производит опьянение любви. Libido (лат.) (влечение, желание) – понятие, введенное в философскую, психологическую и психоаналитическую литературу Зигмундом Фрейдом и обозначающее сексуальное влечение, силу сексуального возбуждения, инстинкт любви, психическую энергию».

Внимание общественности привлекли следующие отрывки этого произведения:

«На Сенной площади в разъезжающие двери буквально вломился Сергей с охапкой белых роз.
Молча он начал целовать ее – шею, руки, лицо, глаза. Розы падали на пол вагона, чуть шелестя нежными лепестками, похожие на элемент причудливой инсталляции современного художника.
Ольге было удивительно безразлично – что ее могут узнать, что общественный транспорт, что незнакомый мужчина…
– Твои вопросительные скулы! Безумно соскучился по ним, – сказал Сергей одними губами».

***

«Сергей усадил ее на кровать, в подушки, завладел ногой в дорогом педикюре и принялся целовать каждый пальчик, от чуть изогнутого мизинца до аккуратного большого; Ольга даже немного сопротивлялась, смущенная».

***

«Руки его окажутся очень теплыми и чуть шершавыми, губы сухими и настойчивыми, растительность на груди будет почти отсутствовать, а носки он снимет».

***


Фото: vk.com/iradavovnenko
 

Кроме того, читатели также обратили внимание на ее роман «Дресс-код для вдохновения».:

«Какая-то женщина просыпается за пятнадцать минут до звонка будильника, лежит на спине, смотрит на люстру и немного на стену — монохромные обои золотистых тонов, никакого солнца сегодня, вот и хорошо. Садится, рассматривает с пристрастием ноги — эпиляцию и педикюр делала вчера, но все ли в порядке? Все в порядке, лак цвета венозной крови».
***
«Пожалуй, она была взволнована предстоящим. Светская тусовка — это такое действо, которое идеально соответствует представлениям о массовой культуре, имея в виду ее ритуальный аспект».
***
«Когда-то мама сказала Юлии, что есть две самые интимные вещи в отношениях с мужчиной, „и это вовсе не тогда, когда он обладает тобой, деточка“, — при этом она озорно подмигивала».

«Он поцеловал ее в шею. Сначала нежно, так прикасаются к крылу мотылька, чтобы не навредить пыльце. Эрика подняла пылающее лицо, ноги обморочно подогнулись, и тогда он отнес ее на диван вишневой кожи, небольшой».
***
«Максим сильно прижал ее к себе, и она почувствовала, как в самом низу ее живота начала зарождаться волна желания. Юлия знала, что скоро эта волна сметет все на своем пути. Цунами, ураган, смерч.

— Я тебя ненавижу, Тигр, и от этого еще больше люблю.

— А ты — моя несочетаемая сочетаемость…».

***

В пятницу, 2 июня, Вовненко заявила, что покидает пост и.о. директора ГМЗ «Исаакиевский собор» и «очень счастлива от этого». Она продержалась на этом месте два дня.

Ранее в пятницу, 2 июня, в СМИ появилась информация о том, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко накануне, 1 июня, дал указание срочно найти замену детской писательнице Вовненко. Источник «Фонтанки» сообщает, что «по мнению руководителей Смольного, таким объектом может руководить только мужчина».

После пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов в своем Twitter написал о том, что эта информация не является действительной. «Кадровой службе Смольного Полтавченко не давал никаких поручений по замене и.о.директора. За подбор кадров отвечает Комитет по культуре. В Администрации СПб подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется», - заявил Кибитов.

Ранее бывший директор музея Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

В начале января 2017 года губернатор официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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