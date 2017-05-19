Суд арестовал вероятного соучастника Оганесяна до 3 июля

Октябрьский суд арестовал бизнесмена Василия Сливкина, который проходит по делу о хищениях при строительстве "Зенит-арены". Его подозревают в даче взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну.

По версии следствия, гендиректор компании "Стройэлектромонтаж-5" весной 2015 года передал Оганесяну через посредников 20 млн рублей за помощь в получении контракта на оформление художественной подсветки и наружного освещения нового стадиона.

Сливкин оказался в следственном изоляторе спустя сутки после освобождения. Впервые он был задержан 18 мая 2016 года. Ему вменили мошенническое хищение денежных средств при оформлении подсветки. 17 мая срок содержания под стражей истек, бизнесмен был освобожден и тут же задержан по делу о взятке.

Марат Оганесян проходит по уголовному делу о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены", сейчас он также находится в СИЗО, суд продлил арест до 8 августа.