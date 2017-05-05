Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест до 8 августа

Смольнинский районный суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну до 8 августа. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе «Кресты». Об этом сообщили в суде.

Заседание по делу Оганесяна проходило вечером 4 мая в закрытом режиме. Адвокаты экс-чиновника просили суд перевести его под домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья, однако просьба была отклонена.

Марат Оганесян был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве «Зенит-арены». У него бронхит, проблемы с сердечно-сосудистой системой и ряд других хронических заболеваний.

За время следствия Оганесяну неоднократно становилось плохо. В середине ноября и в январе ему прямо в суде потребовалась помощь медиков. Также Оганесяну стало плохо при допросе, его увозили в Александровскую больницу.

За что Оганесяна не любили ни застройщики, ни градозащитники и как ситуацию с задержанием прокомментировали политики, можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».