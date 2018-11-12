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Картина дня: продление срока бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну, покупка Смольного у ЛСР 483 квартир и пожар в «Тайфуне»

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© Фото: Коньков Сергей / «ДП»

Темы дня

На сколько продлили срок Оганесяну, для кого Смольный закупит квартиры за 2,3 млрд рублей и из-за чего случился пожар в бывшем ночном клубе.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало продление срока ареста бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Первыми об этом написали «Невские новости», «АБН» (15:40) и «ДП» (15:50).

Петербургский городской суд принял постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна. Бывший вице-губернатор Северной столицы обвиняется в хищении более 50 млн рублей и получении взятки в особо крупном размере.

На суде обвиняемый впервые намекнул на предполагаемого инициатора своего уголовного преследования. «В отличии от некоторых, я фамилию не менял», – заявил Оганесян. Он останется под стражей до 9 февраля 2019 года.

Оганесяна задержали в Москве 16 ноября 2016 года по делу о мошенничестве о поставке табло при строительстве «Зенит-арены». Следственный комитет предъявил обвинение в хищении на сумму более 50 млн рублей. Экс-чиновник признался в хищении средств при возведении стадиона.

В феврале 2018 года, было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на реконструкцию БДТ. Правоохранителей заинтересовали контракты компании «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ), тесно связанной с Оганесяном. Позднее возбудили дело в отношении компании «БалтСтрой», которая занималась реконструкцией театра.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала информация о покупке Смольного у ЛСР 483 квартир за 2,3 млрд рублей. Быстрее всех об этом сообщили «АБН» (10:00), «Невские новости» (10:30) и «Фонтанка» (11:15).

Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга и «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» заключили госконтракты на покупку квартир, которые будут предназначены для жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Всего будет приобретено 139 однокомнатных, 102 двухкомнатных, 153 трехкомнатных, 49 четырехкомнатных и 40 пятикомнатных квартир. Согласно опубликованной информации, все они постепенно будут передаваться в собственность Северной столицы, начиная с 2020 года.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стала причина пожара в бывшем ночном клубе на улице Лени Голикова. О пожаре 11 ноября оперативнее всех сообщили «Мойка78» (18:25), «Невские новости» (18:45) и Gazeta.SPb (18:55).

В здании на улице Лени Голикова, 29, где ранее находился ночной клуб «Тайфун», в воскресенье, 11 ноября, в 17:50 начался пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в двухэтажном здании горел мусор на площади 20 квадратных метров.

По данным ведомства, здание не эксплуатируется. В 18:24 пожар потушили силами девяти спасателей. На месте ЧП также работали два пожарных расчета. Сведения о пострадавших не поступали.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и Gazeta.SPb.

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