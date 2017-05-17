Вероятного соучастника Оганесяна отпустили из СИЗО и сразу задержали

Бизнесмена Василий Сливкина, который проходит по делу о хищениях при строительстве "Зенит-арены" отпустили из СИЗО и сразу задержали. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Днем 17 мая к следственному изолятору №4 на улице Академика Лебедева приехали оперативники экономической полиции ГУ МВ и УФСБ и перегородили выход серебристым "Фиатом".

Около трех часов на улицу вышел Василий Сливкин, которому накануне изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. После короткого диалога сотрудники ФСБ посадили Сливкина в "Фиат" и увезли в неизвестном направлении.

Сливкин возглавлял компанию "СтройЭлектроМонтаж-5", которая в начале 2015 года получила контракт на художественную подсветку и наружное освещение "Зенит-арены" за 300 млн рублей. По версии следствия, из аванса, выданного на закупку светильников, было потрачено менее трети.

Дело Василия Сливкина объединено с делом бывшего вице-губернатор Петербурга Марата Оганесяна, который был задержан в ходе расследования уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве "Зенит-арены".