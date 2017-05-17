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Около Мариинского дворца проходит акция против передачи Исаакия РПЦ

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© Фото: vk.com/id10356990

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Петербуржцы с плакатами требуют проведения общегородского референдума по этому вопросу.

Около Мариинского дворца проходит акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Петербуржцы с плакатами требуют проведения общегородского референдума по этому вопросу. Об этом сообщает АБН.

Ранее стало известно, что депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию. Решение было принято по предложению депутата от "Единой России" Бориса Ивченко.

Изначальная цель акции протеста - показать властям, что людям не наплевать на судьбу собора, рассказал координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Также Пивоваров заявил, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров "испугался и не выполнил обещанные требования" по вопросу с Исаакиевским собором.

"Сейчас акция все равно пройдет, несмотря на то, что вопрос о референдуме снят с повестки дня. В акции протеста возле Мариинского дворца примет несколько десятков человек. Надеемся, выйдут депутаты и объяснят, почему вопрос не стали рассматривать", - отметил Пивоваров.

По данным "Росбалта", сейчас у парламента дежурит большое количество полицейских. Они запретили проводить пикеты прямо у входа во дворец. Активиста с плакатом "ЕдРо в помойное ведро" проводили на другую сторону дороги.

Около ЗакСа работает поливальная машина и садовник со шлангом, что также препятствует проведению общественного собрания. К активистам вышли оппозиционные депутаты - Максим Резник, Борис Вишневский и Оксана Дмитриева.

"Решение парламентского большинства демонстрирует абсолютное неуважение к закону – в очередной раз нарушен 20-дневный срок, в течение которого ЗакС обязан рассмотреть вопрос о референдуме. Это элементарная политическая трусость, характерная для "Единой России", которая свою боязнь референдума демонстрировала уже не раз". Мы понимаем, почему они боятся того, что мнение народа по вопросу о возможной передаче Исаакиевского собора церкви противоположно мнению "Единой России", поэтому не допускается не только референдум, но даже публичная дискуссия по вопросу о референдуме", - заявил Борис Вишневский.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа.
Фото: АБН

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