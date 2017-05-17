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Депутаты ЗакСа отказались рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

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© Фото: Instagram / @andrey_zhukov

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Борис Вишневский получил очередной выговор от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский.

"Ну что же, единороссы и их союзники струсили и исключили из повестки вопрос об Исаакиевском референдуме. Как же им страшно это даже обсуждать! При этом грубо нарушен закон - в 20-дневный срок обязаны принять решение. У нас уже подан иск о бездействии ЗакСа. Поговорим в суде", - написал парламентарий.

По его словам, решение было принято по предложению депутата от "Единой России" Бориса Ивченко. При этом он никак не объяснил свое предложение, за вопрос о снятии документа проголосовали 38 депутатов.

Оппозиционные депутаты ЗакСа потребовали объяснений от коллег, пишет "Фонтанка.ру", однако спикер Вячеслав Макаров не дал им слова. Вместо этого он возмутился тем, что Вишневский надел на заседание синюю градозащитную ленту. Это не первое замечание Вишневского от Макарова - ранее спикер сделал выговор из-за отсутствия георгиевской ленточки.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакия. Православные активисты подали на избирком в суд из-за поддержки референдума. Для начала сбора подписей также необходимо одобрение ЗакСа. При этом комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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