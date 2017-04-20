ФСБ обнаружила в Петербурге лабораторию по изготовлению бомб. С обысками на набережную реки Смоленки, 19/22, силовиков привел взрыв самодельного взрывного устройства 13 апреля в руках подростка. Об этом сообщает информагентство Nation News.

Студент химического факультета Технологического университета в первые часы после взрыва сообщил, что нашел взрывное устройство на улице. При этом, по данным СК, он сам изготовил бомбу. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

При обыске лаборатории выяснилось, что ЗАО «Инновационные технологии C&C» не имеет лицензии на работу с взрывчатыми веществами и изготовление взрывных устройств. Задержаны 60-летний директор компании и 27-летний ведущий химик.

Во время обыска были изъяты химические элементы для производства взрывных веществ и наркотических средств, 25 банок и флаконов с различными химическими веществами и реактивами, 30 самодельных взрывных устройств, самодельный детонатор и многое другое. У директора оказалось удостоверение с надписью «Национальный центр «Антитеррор».

Пострадавший при взрыве 17 апреля вышел из медикаментозной комы. Медики провели ему операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена. Молодому человеку ампутировали левую руку. Следствие полагает, что подросток изготовил бомбу с целью суицида.