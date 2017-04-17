Пострадавший при взрыве в Петербурге студент пришел в сознание

Пострадавший при взрыве на проспекте Кима в Петербурге семнадцатилетний житель Всеволожска вышел из медикаментозной комы, сообщает "Фонтанка".

Медики дают оптимистичный прогноз относительно состояния молодого человека.

Ранее стало известно, что в минувший четверг, 13 апреля, на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказывают, что школьник поднял пакет около библиотеки им. Чернышевского. По другим данным, студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

Сам пострадавший в первые часы после взрыва сообщил, что нашел взрывное устройство на улице.

По данным СК России по Петербургу, пострадавший сам изготовил бомбу. По факту взрыва в Петербурге возбуждено уголовное дело.

В течение пяти часов врачи ДГБ №2 провели операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена. Молодой человек лишился левой кисти. Позже медики перевели потерпевшего в медикаментозную кому.