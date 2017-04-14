Пострадавший от взрыва на проспекте Кима студент рассказал о происхождении бомбы

Семнадцатилетний студент-химик, пострадавший при взрыве накануне, 13 апреля, заявил, что в его руках сдетонировал предмет, который он подобрал на улице.

Молодой человек сообщил, что около 19:00 у дома №4 по проспекту Кима, где расположена библиотека №1 имени Чернышевского, он подобрал неизвестный предмет. После чего находка взорвалась в его левой руке.

Видео: «Фонтанка.Ру»

У студента диагностировали минно-взрывную травму руки, ампутацию левой и размозжение правой кисти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины лица. Сейчас его состояние медики оценивают, как крайне тяжелое.

По факту взрыва в Петербурге 13 апреля возбуждено уголовное дело.