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По факту взрыва в Петербурге 13 апреля возбуждено уголовное дело

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© Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

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Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал 17-летний студент.

По факту взрыва в Петербурге 13 апреля возбуждено уголовное дело. Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал 17-летний студент. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Петербургу.

По предварительным данным, незадолго до этого возле дома 4 по проспекту Кима в руках подростка взорвался пока неустановленный предмет. "В настоящее время проводятся реанимационные мероприятия, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в СК.

На месте ЧП работают следователи, они опрашивают очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Более того, уже назначены медицинские и криминалистические экспертизы.

Ранее стало известно, что на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказывают, что школьник поднял пакет около библиотеки им. Чернышевского. По другим данным, студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

Сейчас студент находится в больнице Святой Марии Магдалины, его оперируют. При поступлении медики оценили состояние пострадавшего как крайне тяжелое. У школьника диагностировали минно-взрывную травму руки, ампутацию левой и размозжение правой кисти, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ссадины лица. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина на своей странице в Twitter сообщила, что жизнь подростка находится вне опасности.

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