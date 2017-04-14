Пострадавший от взрыва на улице Кима студент находится в медикаментозной коме

Врачи ввели 17-летнего студента-химика, пострадавшего от взрыва на Васильевском острове накануне, 13 апреля, в медикаментозную кому после операции.

Состояние молодого человека остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет, заявил главврач ДГБ №2 Автандил Микава.

Он уточнил, что пострадавшего доставили к ним в 19:20 с сочетанной взрывной травмой. В течение пяти часов медики провели операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена.

Молодому человеку ампутировали левую руку.

Как стало известно ранее, пострадавший сообщил врачам, что около 19:00 у дома №4 по проспекту Кима, где расположена библиотека №1 имени Чернышевского, он подобрал неизвестный предмет. После чего находка взорвалась в его левой руке.

По факту взрыва в Петербурге 13 апреля возбуждено уголовное дело.