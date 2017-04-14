Пострадавший при взрыве в Петербурге студент сам изготовил взрывное устройство. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК России по Петербургу.

Ранее стало известно, что на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы рассказывают, что школьник поднял пакет около библиотеки им. Чернышевского. По другим данным, студент подошел к входу библиотеки, у него был на спине рюкзак. Он долго в нем копался, и в какой-то момент раздался взрыв.

Сейчас студент находится в медикаментозной коме, его состояние остается стабильно тяжелым, но угрозы жизни нет. В течение пяти часов медики провели операцию на руках, которые более всего пострадали при взрыве, и глазах, сетчатка которых была обожжена. Молодому человеку ампутировали левую руку.

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из ВУЗов Петербурга. Увлекаясь химией, он изготовил самодельное взрывное устройство. Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и знакомых студента, а также провели обыск у него в квартире.

"В ходе обыска были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении СК. Студента опросят по согласованию с врачами.