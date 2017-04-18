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Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге

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© Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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    Аброр Азимов был не против своего заключения под стражу до 3 июня.

    Басманный суд Москвы отправил под арест до начала июня подозреваемого в участии в подготовке теракта в метро Петербурга Аброра Азимова. Об этом сообщает "Интерфакса".

    "Суд приходит к выводу, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Избрать в отношении подозреваемого Азимова меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 июня", - огласил свое решение судья Артур Карпов.

    Азимов был не против своего заключения под стражу. При этом ранее он заявил в суде, что напрямую не причастен к преступлению. "Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву, - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - сказал Азимов.

    Арестованный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" ч. 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека) и ч. 2 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ, совершенный группой лиц).

    Выходца из Центральной Азии Аброра Азимова (1990 года рождения) задержали в Одинцовском районе Подмосковья днем 17 апреля. По данным газеты "Коммерсантъ", его вычислили по телефону. Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу.

    Жертвами теракта стали 15 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. К 18 апреля в больницах Петербурга остаются 32 пострадавших при взрыве в метро. В крайне тяжелом состоянии остается один пострадавший, средней тяжести - четыре.

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