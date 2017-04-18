Для переделки "Зенит-арены" будут заключены новые госконтракты

Для переделки "Зенит-арены" наверняка будут заключены новые госконтракты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя УФАС по Петербургу Петра Яковлева.

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"Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - заявил он на сегодняшней пресс-конференции, 18 апреля.

Кроме того, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по "Зенит-арене", отметил Яковлев. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

"На организаторов был наложен штраф 50 тыс. рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", - добавил представитель антимонопольной службы. Такая небольшая сумма не сопоставима с учетом суммы контракта.

Антимонопольщики продолжат проверку строительства нового стадиона. Так как основная масса контрактов превышает 1 млрд рублей, дела будет рассматривать центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы.

Первый официальный матч на "Зенит-арене" должен состояться 22 апреля - между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" в рамках 24-го тура чемпионата России. При этом генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов рассказал, что стадион до сих пор не готова к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.