«Левада-центра»: Рейтинг одобрения работы Медведева резко упал

Рейтинг одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева резко упал. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»: в феврале деятельность Медведева одобряли 52% респондентов, а в марте - лишь 42%.

Одной из причин могла стать публикация в начале марта фильма, в котором говорится о том, что Медведев владеет большим тайным состоянием. Авторами кино стали сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального.

Авторы фильма рассказывают, что Медведев владеет недвижимостью по всей России, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

По версии авторов расследования, все найденное ФБК имущество было куплено премьер-министром «на взятки олигархов и кредиты госбанков». Днем 4 апреля Медведев спустя месяц ответил на обвинения в коррупции. Собранный на него компромат премьер назвал «чушью и какими-то бумажками», похожими на «компот».

В десятках городах России 26 марта прошла акция «Он вам не Димон», организованной ФБК. Протестующие требовали ответить, откуда у Медведева деньги на яхты и особняки. В большинстве городов акции были запрещены, в связи с этим прошли массовые задержания, в том числе подростков.

В Москве были задержаны более 1000 протестующих, в Петербурге - более 130. В последний день марта Дмитрий Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год. Она будет опубликована спустя месяц после проверки сведений. Кроме Медведева, «Левада-центр» также опубликовал рейтинг одобрения президента РФ Владимира Путин, в марте он составил 82%, на два процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.