Картина дня: Путин, митинги и обыски в Эрмитаже

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», митинги, которые прошли 26 марта во многих российских городах. Сегодня их впервые прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (15:40), «Деловой Петербург» (15:45) и «Закс.ру» (15:55).

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические цели используют это для раскрутки на политической арене, в преддверие выборов. Этот инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине».

Массовые антикоррупционные акции протеста были организованы Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после публикации фильма о возможных богатствах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В Петербурге на Марсово поле, а затем на Дворцовую площадь и Невский проспект вышли более 10 тыс. человек.

Позже более 130 из них были задержаны. Петербургская полиция передала в Смольнинский суд дела 89 участников акции протеста. Из-за большого количества материалов о протестах к делу привлечен весь «уголовный» состав суда. Заместителю председателя суда Наталье Баевой, к примеру, досталось тринадцать дел.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали обыски в Эрмитаже, которые сегодня провели представители Федеральной службы безопасности России. Обыск был связан с уголовным делом о хищениях при возведении новых зданий и сооружений для нужд Эрмитажа.

Руководство музея предоставило представителям службы безопасности все необходимые данные, сообщили в пресс-службе Эрмитажа, также добавив, что находится в контакте с правоохранительными органами.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Фонтанка.ру» и «Петербургский дневник».