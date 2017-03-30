ФСБ провела обыск в Эрмитаже

Представители Федеральной службы безопасности России провели обыск в помещениях строительных служб Эрмитажа в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Обыск был связан с уголовным делом в отношении лиц, которые связаны с хищениями при возведении новых зданий и сооружений для нужд Эрмитажа.

Руководство музея предоставило представителям службы безопансости все необходимые данные, сообщили в пресс-службе Эмитажа, также добавив, что находится в контакте с правоохранительными органами.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал решение суда о домашнем аресте своего заместителя Михаила Новикова.

«Все происходящее прежде всего связано с вопросом эрмитажных строек. А где такие большие стройки, там много денег, много разных проблем, много недобросовестных подрядчиков. Но финансовая деятельность Эрмитажа все время проверяется Федеральной службой безопасности и Счетной палатой», — заявлял Пиотровский.

Новиков подозревается в хищении бюджетных средств при строительстве музейного фондохранилища. По решению Лефортовского суда он отправлен под домашний арест.

Также правоохранительные органы задержали его отца - начальника департамента Министерства культуры РФ Артема Новикова. Он был задержан в рамках дела так называемого "дела реставраторов".



Ровно год назад, в середине марта 2016-го, был арестован замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, а вместе с ним - глава "БалтСтроя" Дмитрий Сергеев, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо и директор подведомственного Минкультуры ФГКУ "Центрреставрация" Олег Иванов.

Все они подозреваются в хищении 186 млн рублей из государственной казны при реставрационных работах на памятниках в Псковской области. "БалтСтрой" выступала подрядчиком работ на Изборской крепости. Конкретно Пирумова подозревают в хищении 50 млн рублей. В материалах дела Пирумов назван организатором преступной группы, которая заключала государственные контракты на реставрацию памятников по завышенным ценам.

Пирумов в суде отказался признать себя виновным, однако позднее замминистра культуры РФ признал свою вину по делу о краже денег и подал в отставку, следствие продолжается. Скандал о хищениях бюджетных средств во время реставрации Изборской крепости заставил Минкульт задуматься о пересмотре некоторых контрактов, в том числе, заключенных с петербургской компанией "БалтСтрой".