Православные активисты обжалуют разрешение референдума по Исаакию

Православные активисты намерены оспорить в суде разрешение Горизбиркома провести референдум по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на председателя Фонда возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» Сергея Егорова.

«Решение избирательной комиссии противоречит нормам законодательства и является нарушением федерального законодательства о реституции религиозных объектов и ценностей, а также противопоставляет региональное законодательство федеральному, провоцирует необоснованные протестные настроения», - заявил Егоров.

Документы в суд собираются подать на текущей неделе. Он также отметил, что фонд планирует провести митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ. По данным «Фонтанки.ру», Сергей Егоров является другом советника митрополита Варсонофия Александра Пелина и бизнесменом, директором и совладельцем бизнес-центра на улице Стахановцев.

Фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» обращается в суд по Исаакию не в первый раз - ровно год назад, 22 марта 2016-го, активисты заявили о решении «отбить» собор через суд после того, как Смольный принял решение о сохранении здания Исаакиевского собора музею. Тогда Смольнинский суд отклонил их иск.

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. Днем ранее, 28 марта, петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования. Кроме того, сегодня, 29 марта, сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора и лично разобраться в ситуации.