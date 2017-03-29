РПЦ считает "правовым нонсенсом" референдум о судьбе Исаакия

Русская православная церковь считает "правовым нонсенсом" референдум о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

"Считаю, что инициатива вынесения на референдум вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви является правовым нонсенсом. Потому что это значило рассмотрение на таком референдуме вопроса о том, нужно или не нужно ли соблюдать федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", - сказал Легойда.

Он добавил, что в условиях, когда РПЦ "дала ответы на все конструктивные опасения" относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является "попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло".

В Петербургской митрополии также считают, что идея референдума по поводу передачи Церкви Исаакиевского собора не имеет будущего. "Довольно странно проводить референдум по вопросу, который регулируется федеральным законом №327 о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", - цитирует "Интерфакс-Религия" главу сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталью Родоманову.

По ее словам, митрополия в развитии ситуации по вопросу о референдуме будет занимать "позицию наблюдателя, не более того". Аналогично вопрос о референдуме прокомментировал руководитель фракции "Единая Россия" в петербургском парламенте Александр Тетердинко.

"Вопрос передачи объектов религиозного назначения, в том числе Исаакиевского собора, в введение религиозных организаций урегулирован федеральным законодательством. Инициаторы референдума фактически пытаются вынести на обсуждение вопрос об исполнении либо неисполнении прямых предписаний федерального закона. Подобный вопрос на референдум субъекта РФ вынесен быть не может. Проведение подобного референдума невозможно", - цитирует ТАСС Тетердинко.

Петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города. Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. Только после этого может быть назначен день голосования.

Как сообщил один из членов инициативной группы, депутат Заксобрания города Борис Вишневский, городской парламент должен рассмотреть вопрос о возможности проведения общегородского референдума в течение 20 дней.

В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта, представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.