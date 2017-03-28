Петицию за допуск Самойловой на «Евровидение» подписали более 70 тыс. человек

Петицию за допуск Юлии Самойловой на «Евровидение-2017» на сайте Change.org подписали более 70 тыс. человек. Ее создала известная российская модель Наталья Водянова.

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Она адресовала петицию вещательному союзу (ЕВС), который ежегодно организует «Евровидение», президенту Украины Петру Порошенко и Константину Эрнсту - генеральному директору «Первого канала».

«По правилам «Евровидения», страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Получается, что отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, а самое главное, ее права как музыканта и личности», - написала модель.

По мнению Водяновой, Самойлова стала заложницей «политических игр России и Украины». Она предлагает россиянам и украинцам сплотиться и добиться права на участие Самойловой в международном конкурсе. Наталья Водянова - не только модель, в 2004 году она основала фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.