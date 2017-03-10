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Картина дня: рухнувший в Турции вертолет и перекрытие улицы из-за съемок фильма

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© Фото: tradingexchange.com

Темы дня

Что стало причиной катастрофы, кто из россиян находился на борту вертолета, из-за какого фильма запретят движение автотранспорта в центре Петербурга.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал рухнувший в Турции вертолет, на борту которого находилось, по последним данным, семь человек. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12:40), «Агентство бизнес новостей» (13:25) и портал «Санкт-Петербург.ру» (13:35).

Частный Sikorsky S-76 вылетел из Эсеньюрта в 11:16 по местному времени и рухнул спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, вертолет задел 250-метровую телебашню и сразу после падения вспыхнул. Вертолет развалился на пять частей, его обломки разбросало на площади 200-300 кв. метров.

Разбившийся вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi, на борту были два пилота и пять пассажиров: это глава ООО «Витра сантехника» и ЗАО «Витра сантехника и плитка» Салим Озен и четверо бизнесменов из России: Людмила Чупрова, Игорь Кочергин, Елена Бадраган и Александр Ванин.

Людмила Чупрова была гендиректором фирмах Петербурга «Мир сантехники» и «Колибри», а также значилась совладельцем ООО «Омега» и ООО «Аквана». Все компании так или иначе были связаны с оптовой продажей сантехнического оборудования. Совладельцем трех из этих компаний также значится и Игорь Кочергин, который вместе с Чупровой находился в разбившемся вертолете.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало перекрытие Миллионной улицы из-за съемок фильма «Окрыленные». С 8 до 18 часов 13 марта движение транспортных средств на участке Миллионной улицы от наб. Зимней канавки до Дворцовой площади будет полностью прекращено.

Съемки исторического сериала стартовали в декабре 2016 года. «Окрыленные» - многосерийный фильм о трудной и полной потрясений эпохе, о переломных моментах в жизни страны и судьбах людей, о вере, надежде и, конечно, о любви. Режиссер - Игорь Копылов, оператор - Гарик Жамгарян», - говорится в сообщении о фильме.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Петербургский дневник», канал Piter tv и портал «Санкт-Петербург.ру».

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