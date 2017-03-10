Съемки фильма "Окрыленные" перекроют движение по Миллионной улице. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 8 до 18 часов 13 марта движение транспортных средств на участке Миллионной улицы от наб. Зимней канавки до Дворцовой площади будет полностью прекращено.

Схемы ОДД и объезда на период проведения мероприятия доступны по этой ссылке. Организатор съемок - ООО "Триикс Медиа". Съемки исторического сериала стартовали в декабре 2016 года.

"Окрыленные" - многосерийный фильм о трудной и полной потрясений эпохе, о переломных моментах в жизни страны и судьбах людей, о вере, надежде и, конечно, о любви. Режиссер - Игорь Копылов, оператор - Гарик Жамгарян", - говорится в сообщении о фильме.