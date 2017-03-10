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При крушении вертолета в Турции погибли петербургские бизнесмены

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© Фото: CNN Turk
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    Всего на борту находилось семь человек - два пилота и пять пассажиров.

    При крушении частного вертолета в Турции погибли петербургские бизнесмены, занимавшиеся поставками сантехники. В Турцию они прилетели на встречу с деловыми партнерами. Об этом сообщает Лайф.

    Частный Sikorsky S-76 вылетел из Эсеньюрта в 11:16 по местному времени и рухнул спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, вертолет задел 250-метровую телебашню и сразу после падения вспыхнул.

    Вертолет развалился на пять частей, его обломки разбросало на площади 200-300 кв. метров. Дорога, ведущая к месту происшествия, в данный момент заблокирована – ведутся работы по ликвидации последствий произошедшего.

    Разбившийся вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. Всего на борту находилось семь человек - два пилота и пять пассажиров: это глава ООО "Витра сантехника" и ЗАО "Витра сантехника и плитка" Салим Озен и четверо бизнесменов из России: Людмила Чупрова, Игорь Кочергин, Елена Бадраган и Александр Ванин.

    Согласно базе данных СПАРК, Людмила Чупрова была гендиректором фирмах Петербурга "Мир сантехники" и "Колибри" и значилась совладельцем ООО "Омега" и ООО "Аквана". Все компании так или иначе были связаны с оптовой продажей сантехнического оборудования. Совладельцем трех из этих компаний также значится и Игорь Кочергин, который вместе с Чупровой находился в разбившемся вертолете.

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