В Турции разбился вертолет: среди погибших россияне (ВИДЕО)

Четверо россиян находились на борту вертолета, потерпевшем крушение близ Стамбула, передает Hurrieyt.

Всего на борту находилось семь человек. Пятеро из них погибли.

Сообщается, что все находящиеся на вертолете, кроме двух турецких пилотов, были россиянами. По информации NTV, это были предприниматели, работавшие в сфере строительства.

Гибель четверых россиян подтвердили в МИД РФ.

МИД РФ



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4084233

МИД РФ



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/4084233

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение спустя пять минут после вылета из аэропорта Ататюрка. Аппарат врезался в телевизионную башню в стамбульском районе Бююкчекмедже.