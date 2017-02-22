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РПЦ попросили советоваться с Минкультуры и Союзом музеев перед передачей памятников

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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В Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который собираются передать церкви в безвозмездное пользование.

Русскую православную церковь попросили советоваться с Минкультуры и Союзом музеев России перед принятием решений о передаче памятников культуры. Об этом сообщает «РИА Новости – Недвижимость».

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«Мы бы были признательны, если бы решения по такого уровня памятникам принимались с учетом какого-то обсуждения на уровне министерства и Союзов музеев России», - заявил первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов на заседании коллегии министерства.

С начала 2017 года в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который губернатор Георгий Полтавченко решил передать в безвозмездное пользование РПЦ. Впервые он объявил об этом 10 января, по поводу передачи собора РПЦ «за» и «против» высказались многие чиновники, историки, простые петербуржцы и даже Союз музейных работников.

Предполагается, что церковь получит собор на 49 лет. При этом формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год. Более того, директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров отмечает, что при передаче Исаакиевского собора РПЦ без работы останутся почти 160 сотрудников музея.

Председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко уже сообщил, что в случае закрытия музея и увольнения его сотрудников Петербург не сможет предоставить такое количество свободных рабочих мест в сфере культуры.

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