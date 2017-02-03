Смольный проигнорировал ФАС и заключил контракт на исторический парк РПЦ

Смольный проигнорировал ФАС и заключил контракт на строительство исторического парка РПЦ «Россия – моя история». «Центр выставочных и музейных проектов» подписал договор на 1,4 млрд рублей с компанией «Мир», сообщается на сайте госзакупок.

Договор был пописан еще 27 января, подрядчик должен построить двухэтажное здание к маю 2018 года. Интерактивный музей появится на Бассейной улице, 50, рядом со спортивно-концертным комплексом «Петербургский». Экспозицию для музея разработал Патриарший совет по культуре.

О строительстве исторического парка РПЦ в Петербурге было объявлено в августе 2016 года. В Смольном отмечают, что выбранное место идеально подходит по многим параметрам, от инженерии до транспортной развязки.

Однако в середине января текущего года Федеральная антимонопольная служба аннулировала конкурс на строительство музея. По данным антимонопольной службы, 22 декабря в ведомство поступила жалоба ООО «ПрофСервис», а 29 декабря было выдано предписание об отмене конкурса в срок до 13 января 2017 года.

Согласно решению ФАС, АО «Центр выставочных и музейных проектов» Смольного неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы.