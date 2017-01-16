ФАС аннулировала конкурс на строительство Исторического парка РПЦ в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба аннулировала конкурс на строительство Исторического парка РПЦ. Парк под названием «Россия - моя история» должны построить в Петербурге за 1,4 млрд рублей.

ФАС опубликовала предписание об отмене итогов конкурса - единственным участником тендера стала СК «Мир», подрядчик по строительству стадиона на Крестовском острове и Большого театра.

По данным антимонопольной службы, 22 декабря в ведомство поступила жалоба ООО «ПрофСервис», а 29 декабря было выдано предписание об отмене конкурса в срок до 13 января 2017 года.

Согласно решению, АО «Центр выставочных и музейных проектов» Смольного неправомерно объединило в один лот проектные и строительно-монтажные работы.

Исторический парк РПЦ появится на Бассейной улице, рядом с СКК, к лету 2018 года. В правительстве Петербурга отмечают, что выбранное место для строительства парка идеально подходит по многим параметрам, от инженерии до транспортной развязки.