Митинг против застройки Пулковской обсерватории собрал 300 человек, он прошел днем 22 января на Марсовом поле.

Поводом для митинга стали действий руководства учреждения, а именно - нового директора обсерватории Назара Ихсанова, согласовавшего застройку защитной зоны несколькими корпусами под общим названием "Планетоград".

Видео: Пулковская обсерватория

Неравнодушные петербуржцы потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ, а также отставки Назара Ихсанова. Активисты уже готовят иск в суд.

Прокуратура уже начала проверку законности согласования стройки главой обсерватории. "Как и с Исаакиевским собором, это попытка отъема того, что нам дорого, что сохранялось поколениями", - выступил на митинге депутат ЗакСа Максим Резник.

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Противники застройки территории вблизи Пулковской обсерватории намерены обратиться к президенту Владимиру Путину. Соответствующую резолюцию подписали участники митинга, пишет ИА REGNUM.

"Полностью построенный жилой комплекс увеличит яркость неба на две звездных величины. Мы потеряем большое количество опорных звезд, не сможем наблюдать слабые объекты, например, далекие спутники Юпитера. А ведь наблюдение тел Солнечной системы очень важно для космической отрасли", - цитирует Life78 Елену Рощину, заведующую лабораторией астрометрии и звездной астрономии.

Фото: Евгений Русин / "Новая газета"

История о застройке началась еще в феврале, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект.

Кроме митинга, активисты проводят одиночные пикеты и начали сбор подписей за сохранение одного из старейших научных центров региона - петиция на портале Change.org уже набрала более 10 тыс. подписей.

Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, расположенного в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

Фото: Евгений Русин / "Новая газета"