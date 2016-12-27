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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство дома у Пулковской обсерватории

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Пулковская обсерватория
© Фото: пресс-служба "Гражданина Пушкина"

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Градозащитники собираются через суд обжаловать согласование строительства.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство многоквартирного дома возле Пулковской обсерватории. По проекту дом состоит из трех пятиэтажных корпусов, а площадь земельного участка составляет около 58 тыс. кв. метров. Его возведут в рамках масштабного проекта "Планетоград" по строительству более 2 млн кв. м жилья.

Разрешение на строительство действует до 23 февраля 2019 года. По данным специалистов отдела выдачи разрешений Госстройнадзора, проект жилого дома был согласован руководством Пулковской обсерватории, сообщается на сайте правительства Петербурга.

Движение "Гражданин Пушкин" заявило, что руководство Пулковской обсерватории принимает личное участие в согласовании застройки "Планетограда", который по проекту будет находиться в центре защитной парковой зоны. Сообщается, что новый директор обсерватории Назар Ихсанов самолично выдал согласование на реализацию первой очереди проекта.

Общественное движение "Солидарный Петербург" заявило, что собирается через суд оспорить согласование на строительство жилого дома. Уже сегодня исковое заявление поступит в Московский районный суд.

Градозащитники считают, что был нарушен регламент процедуры принятия решения проекта. Его должны были рассмотреть Астроклиматическая группа и Ученый совет. Астрогруппа в октябре 2016 года выдала отрицательное заключение и заявила, что строительство дома приведет к ухудшению астроклимата и сокращению научных наблюдательных программ из-за высотности здания и тепловыделения, которые не соответствуют ограничениям ГАО РАН, а также из-за светового загрязнения неба. По данным экспертов, полное строительство "Планетограда" приедет к росту расчетной яркости неба в 60 раз.

В "Солидарном Петербурге" отметили, что градозащитники не смогли найти данных о рассмотрении проекта Ученым советом, при этом еще за сутки до рассмотрения Астроклиматической группой проект был согласован директором ГАО РАН Назаром Исхановым

"Данное обстоятельство позволяет предполагать, что имеет место факт нарушения регламента согласования. Убежден, что Ученый совет никогда бы не согласовал подобный проект", - рассказал координатор "Солидарного Петербурга" Анатолий Канюков.

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