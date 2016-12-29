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"Почем наука": активисты протестуют против застройки Пулковской обсерватории

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© Фото: vk.com/club135882368

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Жилой комплекс "Планетоград" под боком у обсерватории сделает работу астрономов невозможной.

Прошел одиночный пикет против застройки Пулковской обсерватории. Об этом сообщается на странице "Против застройки защитной парковой зоны ГАО" в социальной сети "ВКонтакте".

Активиста с плакатом можно было заметить у входа в Главную астрономическую обсерваторию РАН, которая находится по адресу: Пулковское шоссе, 65, корпус 1А.

Поводом для пикета стали действий руководства учреждения, а именно - нового директора обсерватории Назара Ихсанова, согласовавшего застройку защитной зоны несколькими корпусами под общим названием "Планетоград".

На плакате градозащитника был изображен рефрактор, направленный не вверх, к звездам, а вниз, на денежные знаки. На ватмане было написано "Почем наука, Назар Робертович?" "Прохожие живо интересовались происходящим и выражали сочувствие проблеме сохранения обсерватории", - пишут активисты.

По данным "Новой газеты", история о застройке началась еще в феврале, когда ученый совет Пулковской обсерватории отказал в застройке. Однако через полгода пришел новый директор и 24 октября одобрил тот же самый проект. Проблема в том, что строительство "Планетограда" поставит крест на почти двухсотлетней истории наблюдений: масштабная жилая застройка прямо под боком у обсерватории сделает работу астрономов невозможной.

В данный момент Ихсанов принял решение провести повторную экспретизу плана застройки. Активисты считают, что сделано это лишь для того, чтобы затянуть процесс, чтобы застройщик тем временем успел возвести первые дома и закрепиться на плацдарме.

Лидер движения "Солидарный Петербург" Анатолий Канюков подает в Московский районный суд иск к ГАО РАН, в котором требует признать согласование Ихсанова выданным в нарушение регламента процедуры согласования и вследствие этого недействительным. Также Канюков просит приостановить строительство до выдачи согласования установленной формы.

Более того, активисты инициировали сбор подписей за сохранение одного из старейших научных центров региона - петиция на портале Change.org за пару дней набрала почти полторы тысячи подписей.

Проект "Планетограда", огромного жилого комплекса, расположенного в защитной парковой зоне Пулковской обсерватории, с 2007 года двигает израильская компания Morgal Investments Ltd. Большую часть участка – 167 из 240 га – собирается в обмен на долю квартир возвести крупный питерский застройщик Setl City Максима Шубарева. Общая стоимость проекта – более 200 млрд рублей.

 

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