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Правительство РФ может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории

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© Фото: static.panoramio.com

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Компания Setl City ведет у обсерватории строительство квартала "Планетоград" площадью более 1,5 млн кв. м недвижимости.

Правительство РФ может ввести мораторий на застройку Пулковской обсерватории и прилегающей трехкилометровой зоны. Этот вопрос рассмотрит рабочая группа, которая должна будет рассмотреть проекты развития Пулковской обсерватории, а также решать вопросы по внесению поправок в Генплан и градостроительную документацию.

В состав группы вошли представители Министерства образования и науки, Российской академии наук, Федерального агентства научных организаций, Российского фонда прямых инвестиций и Федеральной службы охраны. От Петербурга участниками рабочей группы станут представители профильных комитетов Смольного и три депутата Законодательного собрания. Кандидатами от парламентариев являются Максим Резник, Алексей Ковалев и Алексей Макаров, сообщает "Фонтанка.ру".

Компания Setl City в настоящее время ведет строительство квартала "Планетоград" рядом с Пулковской обсерваторией. Площадь квартала составит более 1,5 млн кв. м недвижимости. Также рядом возводятся несколько комплексов вдоль Петербургского шоссе.

В конце декабря 2016 года Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство многоквартирного дома возле обсерватории. На сайте Смольного сообщалось, что проект жилого дома согласован с руководством Пулковской обсерватории. Градозащитники считают, что при этом был нарушен регламент процедуры принятия проекта. Лидер движения "Солидарный Петербург" Анатолий Канюков подает в Московский районный суд иск к ГАО РАН, в котором требует признать согласование директора обсерватории Назара Ихсанова выданным в нарушение регламента процедуры согласования и вследствие этого недействительным. Также Канюков просит приостановить строительство до выдачи согласования установленной формы.

У входа в Главную астрономическую обсерваторию РАН позднее был проведен одиночный пикет. По мнению активистов, комплекс "Планетоград" сделает невозможной работу астрономов.

В настоящее время проходит сбор подписей за сохранение одного из старейших научных центров региона — петицию на портале Change.org подписали уже более 8,5 тыс. человек.

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