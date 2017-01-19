МВД обвиняет в смерти пассажира такси «Везет» не водителя, а врача. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ответ ГУ МВД Петербурга депутату Госдумы Михаилу Романову. Ответ подписан врио начальника полиции ГУ МВД Джаладьянца.

Петербургский пенсионер Льва Гридюшко погиб в середине декабря, когда водитель такси «Везет» вместо деревни Иннолово завез его в соседнюю и оставил. При этом диспетчерская служба такси проигнорировала обеспокоенную дочь пассажира и отказалась напрямую связать ее с водителем.

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На следующий день Гридюшко нашли мертвым, кспертиза назвала причиной смерти острый инфаркт миокарда. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вледствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Как выяснилось сейчас, перед поездкой на такси Гридюшко в сопровождении дочери посещал поликлинику № 105 Красносельского района - у пенсионера был рак горла. В МВД считают, что врач должен был предвидеть трагические последствия для пенсионера.

«Поскольку Гридюшко посещал врача поликлиники, есть основания полагать, что его смерть наступила в результате ненадлежащего исполнения врачом своих профессиональных обязанностей, так как врач не учел возможности летального исхода, хотя должен был, при необходимой внимательности и предусмотрительности, определить критическое состояние пациента. В связи с изложенным, полагая, что имеется прямая причинно-следственная связь между ненадлежащим оказанием медпомощи при обращении и дальнейшей смертью пациента, возбуждено уголовное дело», - говорится в ответе МВД депутату Госдумы.

В последнем абзаце ответа уточняется, что в рамках расследования также устанавливается степень ответственности диспетчерской службы «Такси Везет» и водителя.

«Никаких жалоб на сердце папа не высказывал. И тем более не поднимался вопрос о госпитализации, так как показания отсутствовали. Он вообще хотел, чтобы медики оставили его в покое», – цитирует «Фонтанка.ру» дочь погибшего.

Директор некоммерческого партнерства «Петербургское такси» Александр Холодов, который ознакомился с ответом депутату Романову, также удивлен позицией следствия.

«Получается, форс-мажор, в котором оказался пенсионер, не учитывается. Я скорее поверю, что у него случился инфаркт на почве переохлаждения. К тому же в такси его сажала дочь, которая наверняка бы заметила признаки предынфарктного состояния», - отметил Холодов, добавив, что на ненадлежащее оказание услуг необходимо проверять «Везет».

«Это диспетчерская служба, которая оказывает информационную посредническую услугу между пассажирами и водителями. Я почти уверен, что диспетчер, принимавшая заказ, не находилась в Петербурге, колл-центры экономически целесообразно держать в глубинке. Заказчик услуги, дочь покойного, не получила в полном объеме услугу. Ее не скоординировали с водителем. При этом учтем, что информационное посредничество – это фактически единственный вид деятельности, который признает за собой «Везет», - резюмировал Александр Холодов.