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«Везет» инвалидам

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© Фото: jobfilter.ru

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Такси «Везет» из-за ограничений на дорогах Петербурга потребовало с инвалида двойную оплату – а затем высадило мужчину, когда диспетчер пересчитал сумму поездки.

Такси «Везет» снова обвинили в плохом отношении к пассажирам. На этот раз поводом стал инцидент, случившийся в Петербурге 19 мая. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Das ist Питер This Is Петербург».

В воскресенье в Северной столице проходил полумарафон «ЗаБег». Из-за соревнований в центре города частично ограничили движение транспорта. Во время полумарафона услугами «Везет» воспользовались женщина и ее брат, инвалид, перемещающийся на коляске. Как оказалось, маршрут такси проходил через перекрытые улицы, что не понравилось водителю.

Мужчина, подъехав к ограждению, сначала попросил пассажиров выйти. За продолжение поездки он потребовал двукратную оплату. При этом водитель видел, что инвалида в машину помогли посадить охранники жилого комплекса.

Пассажирам от безысходности пришлось согласиться на двойную оплату. Во время поездки они позвонили диспетчеру «Везет», который заявил, что водитель не может ставить такие условия. После пересчета сумма оказалась значительно меньшей, чем требовал таксист.

Водителя такой расклад не устроил, после чего он остановил машину и потребовал, чтобы пассажиры вышли. Мужчине с инвалидностью и его сестре пришлось покинуть машину.

Жители Петербурга не первый год жалуются на такси «Везет», однако сервис не меняется. Бывали даже трагичныые случаи – например, в 2016 году погиб пенсионер, когда его доставили по неправильному адресу.

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Льву Гридюшко надо было добраться до Заречной улицы в деревне Иннолово под Петербургом. Навигатор водителя выбрал такую же улицу, только в соседней деревне Райкузи.

В «Везет» рассказали, что пенсионер сначала не признавал адрес, после чего заявил, что все знает и дойдет сам. Водитель якобы предложил помощь, от которой мужчина отказался. Вскоре Гридюшко скончался от острого инфаркта миокарда.

Через пару месяцев полицейские и сотрудники ОМОН провели обыски в офисе «Везет». Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, которое затем было прекращено.

Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»
 

В начале 2018 года водитель по дороге на Васильевский остров брызнул из газового баллончика в лицо пассажиру. Парень вышел из машины, но сразу же на него напали четверо неизвестных. Молодой петербуржец лишился денег, смартфона и паспорта. Злоумышленников вскоре удалось найти. Представители «Везет» заявили, что находившийся за рулем мужчина не был зарегистрирован в компании. На машине был логотип организации в связи с договором рекламы.

В самой компании отмечают, что «Везет» – не такси и не таксопарк. «Сервис "Везет" – технологическая компания, соединяющая пассажиров, желающих заказать поездку, с таксистами из партнерских таксопарков, имеющих всю необходимую разрешительную документацию. Поэтому, когда говорят «таксист "Везет" – это в принципе неправильно. Не бывает таксиста "такси "Везет", бывает таксист того или иного таксопарка, подключенного к системе раздачи заказов сервиса "Везет"», – заявил в 2018 году глава отдела коммуникаций компании Александр Костиков.

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Руководитель проектной группы «Такси2018» Станислав Швагерус считает, что «Везет» придерживается неправильного подхода. «Если водитель у них не работает и у него нет с ним трудовых отношений, это вовсе не означает, что агрегатор не несет ответственность за действия своих подрядчиков. С момента принятия заказа с телефона или приложения и до момента его выполнения и закрытия они несут ответственность за то, что случается с пассажиром в любом случае», – сказал он.

«Везет» продолжает оставаться одним из крупнейших российских агрегаторов для заказа такси. Но, судя по всему, в компании не делают выводов из ситуаций, которые иногда стоят человеческой жизни.

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