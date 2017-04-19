В офисе такси «Везет» прошли обыски после гибели 77-летнего пассажира

В офисе диспетчерской службы такси «Везет» в Петербурге прошли обыски после гибели 77-летнего пассажира. В связи с этим телефоны и мобильное приложение для вызова автомобилей заблокированы. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Петербургский пенсионер Льва Гридюшко погиб в середине декабря 2016 года, когда водитель такси «Везет» вместо деревни Иннолово завез его в соседнюю и оставил. При этом диспетчерская служба такси проигнорировала обеспокоенную дочь пассажира и отказалась напрямую связать ее с водителем.

На следующий день Гридюшко нашли мертвым, экспертиза назвала причиной смерти острый инфаркт миокарда. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Сегодня, 19 апреля, сотрудники правоохранительных органов при поддержке ОМОН оцепили офис «Везет» в торговом центре «Желтый угол» на улице Маршала Говорова, 35. Проводились выемка документов и изъятие серверов в рамках уголовного дела по факту смерти пассажира.