ЛДПР и «Единая Россия» выступили за передачу Исаакиевского собора РПЦ

ЛДПР и «Единая Россия» выступили за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. От ЛДПР выступил лидер регионального отделения Олег Капитанов.

«Закон РФ должен выполняться. Исаакиевский собор, в первую очередь, должен служить православным людям, а веру никакими деньгами не измеришь», -говорится в его заявлении.

В сообщении ЛДПР также говорится, что «исторически в Петербурге храм закладывался как величайший собор Российской Империи и передача его церкви законна и обоснованна».

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Позицию ЛДПР также поддержали и в «Единой России». Депутат-единоросс петербургского Законодательного собрания Борис Ивченко считает, что передача собора РПЦ является «установлением исторической справедливости, которая была потеряна за последние столетия».

«Исаакиевский собор - самый известный и крупный храм Петербурга, является четвертым по размеру и величию христианским храмом после собора Святого Петра, лондонской церкви Святого Павла и флорентийского храма Святой Марии. Хочу отметить, что все эти храмы находятся в управлении разными епархиями, что не мешает сохранять открытый доступ в эти храмы для людей других религий.

Собор является объектом культурного наследия Российской Федерации, и его сохранение - прямое полномочие комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Напомню, что, например, в Казанском соборе действовал музей истории религии и атеизма, а в 90-е его передали Церкви. И Казанскому собору, как мы видим, сегодня ничего не мешает принимать и верующих, и туристов. Уверен, также будет и в случае с Исаакиевским собором», - отметил Борис Ивченко.

По его мнению, мы должны гордиться тем, что «являемся участниками настоящего исторического момента, когда российская духовность вновь возрождается».

Вопреки мнению «Единой России» историк Лев Лурье в блоге на сайте «Делового Петербурга» пишет, что Исаакиевский собор и до революции (когда церковь не была отделена от государства) не принадлежал ни епархии, ни даже синоду.

«Собор находился в подчинении министра внутренних дел (как Смольный собор - в ведении министерства народного просвещения, а Петропавловский - министерства императорского двора). Собор содержало государство, а не приход. И сам храм, и его знаменитая колоннада и тогда входили в состав главных достопримечательностей столицы Российской империи», - пишет Лурье.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. Уже к утру группа петербургских активистов запустила сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

По мнению организаторов кампании #ИсаакийГороду Полины Костылевой и Федора Горожанко, губернатор не имеет права решать подобные вопросы без учеты мнения петербуржцев. «Когда губернатор Полтавченко внезапно заявляет, что судьба Исаакиевского собора окончательна решена, возникает резонный вопрос, а кто решал? Ведь решать это только нам с вами - петербуржцам», - заявил Горожанко.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, в свою очередь, назвал призывы отказать в передаче Исаакиевского собора церкви «провокационными заявлениями». По словам спикера ЗакСа, передача собора – «это исполнение не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона».