  • 12 Январь 2017
USD 13.01.2017 59.4978 -0.6636
USD ММВБ 13:17 59.30250  
EUR 13.01.2017 63.2759 -0.2425
EUR ММВБ 13:17 63.2100  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

ЛДПР и «Единая Россия» выступили за передачу Исаакиевского собора РПЦ

Автор:


© Фото: Instagram / @tatiana_racovets

Темы дня

Депутат Ивченко назвал передачу собора церкви «установлением исторической справедливости».

ЛДПР и «Единая Россия» выступили за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви. От ЛДПР выступил лидер регионального отделения Олег Капитанов.

«Закон РФ должен выполняться. Исаакиевский собор, в первую очередь, должен служить православным людям, а веру никакими деньгами не измеришь», -говорится в его заявлении.

В сообщении ЛДПР также говорится, что «исторически в Петербурге храм закладывался как величайший собор Российской Империи и передача его церкви законна и обоснованна».

Читать также:

РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

Позицию ЛДПР также поддержали и в «Единой России». Депутат-единоросс петербургского Законодательного собрания Борис Ивченко считает, что передача собора РПЦ является «установлением исторической справедливости, которая была потеряна за последние столетия».

«Исаакиевский собор - самый известный и крупный храм Петербурга, является четвертым по размеру и величию христианским храмом после собора Святого Петра, лондонской церкви Святого Павла и флорентийского храма Святой Марии. Хочу отметить, что все эти храмы находятся в управлении разными епархиями, что не мешает сохранять открытый доступ в эти храмы для людей других религий.

Собор является объектом культурного наследия Российской Федерации, и его сохранение - прямое полномочие комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Напомню, что, например, в Казанском соборе действовал музей истории религии и атеизма, а в 90-е его передали Церкви. И Казанскому собору, как мы видим, сегодня ничего не мешает принимать и верующих, и туристов. Уверен, также будет и в случае с Исаакиевским собором», - отметил Борис Ивченко.

По его мнению, мы должны гордиться тем, что «являемся участниками настоящего исторического момента, когда российская духовность вновь возрождается».

Вопреки мнению «Единой России» историк Лев Лурье в блоге на сайте «Делового Петербурга» пишет, что Исаакиевский собор и до революции (когда церковь не была отделена от государства) не принадлежал ни епархии, ни даже синоду.

«Собор находился в подчинении министра внутренних дел (как Смольный собор - в ведении министерства народного просвещения, а Петропавловский - министерства императорского двора). Собор содержало государство, а не приход. И сам храм, и его знаменитая колоннада и тогда входили в состав главных достопримечательностей столицы Российской империи», - пишет Лурье.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вечером 10 января заявил, что вопрос передачи собора в ведение РПЦ решен. Уже к утру группа петербургских активистов запустила сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ.

По мнению организаторов кампании #ИсаакийГороду Полины Костылевой и Федора Горожанко, губернатор не имеет права решать подобные вопросы без учеты мнения петербуржцев. «Когда губернатор Полтавченко внезапно заявляет, что судьба Исаакиевского собора окончательна решена, возникает резонный вопрос, а кто решал? Ведь решать это только нам с вами - петербуржцам», - заявил Горожанко.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, в свою очередь, назвал призывы отказать в передаче Исаакиевского собора церкви «провокационными заявлениями». По словам спикера ЗакСа, передача собора – «это исполнение не только пожеланий сотен тысяч верующих, но и положений федерального закона».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кошелек в смартфоне: как работают бесконтактные платежи

    С каждым днем все большее число людей оплачивают покупки с помощью смартфонов. «Санкт-Петербург.ру» узнал, как работают платежи с мобильных устройств, и составил список популярных способов бесконтактной оплаты

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора
    23.12.16
    Выбираем надежные межкомнатные двери
    23.12.16
    Когда нужна компьютерная помощь

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой