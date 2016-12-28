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Во Всеволожске районе восстановили подачу электричества

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© Фото: unoci.ru

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Причиной отключения света стала аварии на ЛЭП, которая принадлежит Ленэнерго.

Во Всеволожске районе восстановили подачу электричества. Об этом сообщает 47news.

Без света на полдня оставались жители шести населенных пунктов: города Всеволожска, поселка Токсово, имени Морозова, в Романовке, Янино и Щеглово.

"В данный момент подача электроснабжения потребителям восстановлена в полном объеме", - цитирует издание местную администрацию.

Причиной отключения света стала аварии на ЛЭП, которая принадлежит Ленэнерго.

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