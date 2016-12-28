Жители Всеволожска остались без света из-за аварии на ЛЭП. Об этом сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию.

Авария на высоковольтной линии произошла сегодня, 28 декабря, около 11 утра. Без электричества остался весь город, где проживают 70 тыс. человек.

По данным чиновников, ЦРБ города Всеволожска сейчас запитана от резервной подстанции. В администрации уточнили, что на месте аварии уже ведутся ремонтные работы.

По предварительным данным, линия принадлежит Ленэнерго. В компании пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию.