Сдачу «Зенит-арены» перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает Life78 со ссылкой на сотрудников аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

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«Пока точная дата не определена, однако в Смольном уточнили, что сдача состоится в течение этой недели», - говорится в сообщении канала Life78.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, дату сдачи стадиона за эти годы переносили несколько раз. Последним обещанием был сегодняшний день, 26 декабря. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко неоднократно давал гарантии, что сроки вновь не перенесут.

При этом после сдачи стадион все так же будут доделывать – например, это касается современного выкатного поля, при тестировании которого комиссия ФИФА заметила вибарции, их срочно будут устранять, либо придется вообще отказаться от такого поля.

В начале следующего года на площадке также продолжатся пусконаладочные работы, будут устанавливаться системы безопасности и контроля и оборудование для болельщиков. Подробнее о том, что сейчас происходит на стадионе можно прочесть в материале «Санкт-Петербург.ру».

За девять лет цена стадиона на Крестовском выросла с 6,7 до 42 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин анонсировал, что торжественное открытие «Зенит-арены» пройдет весной 2017 года.

Первая официальная игра на новом стадионе должна состоятся 23 апреля, «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом», матч пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ. Первый матч Кубка Конфедераций на «Зенит-арене» запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.