С 26 по 28 января ветеранам предоставят льготы на проезд в общественном транспорте

В Санкт-Петербурге в связи с 77-й годовщиной освобождения Ленинграда от блокады ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны (ВОВ) предоставят право бесплатно ездить на маршрутах «Пассажиравтотранса».

Кроме того, льготы на проезд в транспорте Северной столицы распространяются на жителей блокадного Ленинграда, получатели медали «За оборону Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других принудительных мест содержания.

Льготы смогут получить ветераны независимо от гражданства и места жительства.