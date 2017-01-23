Петербургские автобусы будут возить ветеранов бесплатно 27 января

Петербургские автобусы будут возить ветеранов бесплатно в день 73 годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Бесплатным проездом в общественном транспорте смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Ветераны смогут бесплатно проехать на "социальных" маршрутах наземного транспорта и в метро. На предприятии подчеркнули, что проезд будет для ветеранов бесплатным, несмотря на гражданство и место жительства.

Категории пассажиров:

— ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны,

— жителям блокадного Ленинграда,

— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

По предъявлению документов:

— удостоверение ветерана Великой Отечественной войны,

— удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»,

— удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда»,

— удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.