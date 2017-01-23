Петербургские автобусы будут возить ветеранов бесплатно 27 января

Петербургские автобусы будут возить ветеранов бесплатно в день 73 годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
Бесплатным проездом в общественном транспорте смогут воспользоваться инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Ветераны смогут бесплатно проехать на "социальных" маршрутах наземного транспорта и в метро. На предприятии подчеркнули, что проезд будет для ветеранов бесплатным, несмотря на гражданство и место жительства.
Категории пассажиров:
— ветеранам и инвалидам Великой Отечественной Войны,
— жителям блокадного Ленинграда,
— лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда»,
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
По предъявлению документов:
— удостоверение ветерана Великой Отечественной войны,
— удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»,
— удостоверение к знаку «Житель блокадного Ленинграда»,
— удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.